Корабль "Минск" и подлодку РФ уничтожили благодаря ССО: раскрыты детали блестящей операции

Раскрыты новые детали операции по уничтожению во временно оккупированном Крыму российского большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону". В ударе по флоту России в Севастополе были задействованы Силы специальных операций.

Именно спецназовцы, получив информацию о вероятном расположении БДК "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону", высадились на полуостров для доразведки, корректировки ударов и подтверждения уничтожения целей. Подробности рассказали в ССО.

Как отмечено в сообщении, за некоторое время до проведения впечатляющей операции, ССО из нескольких источников получили информацию о том, что на одном из судоремонтных предприятий во временно оккупированном Севастополе могут находиться большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на -Дону".

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Чтобы подтвердить полученную информацию, спецназовцы высадились на территории оккупированного полуострова.

"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО. На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки", – рассказали в ССО.

Уже находясь на оккупированном полуострове, воины приступили к выполнению основной части операции: корректировали огонь и убедились в поражении целей.

"С помощью специальных технических средств разведки, выполнена идентификация и наведение на цель. Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию. Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов!" – отметили в ССО.

Там также заверили: на территории Украины, в том числе и во временно оккупированном Крыму, нет ни одного места, где бы российские оккупанты находились в безопасности. Также спецназовцы анонсировали для врага новые и очень неприятные "сюрпризы".

Ранее сообщалось, что в результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии БДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.