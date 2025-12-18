СБУ поразила на аэродроме Бельбек в Крыму российскую технику на сотни миллионов долларов: подробности операции. Фото

Служба безопасности Украины нанесла мощный удар по российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. В результате ночной спецоперации на аэродроме Бельбек была уничтожена и поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

Атака существенно ослабила систему противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

В результате атаки украинские дроны поразили два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", ориентировочная стоимость каждого из которых составляет от 60 до 100 миллионов долларов.

Также уничтожена радиолокационная станция 92Н6 – составляющая зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов для внутреннего рынка и до 60 миллионов – для экспортных поставок.

Кроме этого, под удар попал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" ориентировочной стоимостью от 12 до 19 миллионов долларов, а также самолет МиГ-31 с полным боекомплектом, цена которого в зависимости от комплектации составляет от 30 до 50 миллионов долларов.

В СБУ отметили, что системная ликвидация российских средств ПВО в Крыму продолжается.

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", – отметили украинские защитники.

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории были применены для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

