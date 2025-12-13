Украина увеличит производство патронов 'Горошек' для сбивания дронов: в чем их преимущество

В Украине намерены нарастить производство специальных антидронових патронов "Горошек", которые позволяют уничтожать вражеские FPV-дроны и беспилотники типа "мавик" из штатного стрелкового оружия. Речь идет о решении, которое применяется без замены автомата и без привлечения дополнительных средств противодействия.

Информацию обнародовали в официальном сообщении Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что возможность поражать дроны из обычного стрелкового оружия является важной составляющей защиты подразделений на поле боя. Именно поэтому Минобороны уделяет особое внимание масштабированию производства таких боеприпасов.

К использованию в Силах обороны уже допущено несколько типов антидронових патронов от разных производителей. Среди них – усовершенствованные патроны "Горошек" в калибрах 5,56×45 мм и 5,45×39 мм. В сообщении отмечается, что производитель планирует выйти на объем до 400 тысяч таких патронов в месяц.

Защита от БпЛА

В Минобороны объясняют, что борьба с дронами не ограничивается только ПВО или средствами радиоэлектронной борьбы. На передовой ситуация часто меняется быстро, и военному нужен простой инструмент, который всегда под рукой. Именно здесь, как отмечают в ведомстве, и появляется роль специальных патронов, которые можно зарядить в стандартный магазин автомата и сразу применить против воздушной цели.

В сообщении также подчеркивается, что такие решения позволяют каждому военнослужащему иметь собственное средство противодействия БпЛА. Это особенно важно в условиях массового применения FPV-дронов на малых дистанциях, где счет часто идет на секунды.

Технические возможности

По данным Министерства обороны, патроны "Горошек" способны поражать вражеские дроны на дистанциях до 50–60 метров в зависимости от калибра. Их специальная боевая часть повышает вероятность сбития цели по сравнению с обычными патронами. Самое важное, что для их использования не нужно менять оружие или устанавливать дополнительные устройства.

Производитель планирует нарастить выпуск до 400 тысяч единиц в месяц, что должно существенно усилить обеспечение подразделений такими боеприпасами. В Минобороны отмечают, что допуск к эксплуатации уже получили несколько типов антидронових патронов, и работа над расширением номенклатуры продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Харьковской области 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!