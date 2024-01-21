Под Авдеевкой за четыре месяца погибло столько оккупантов, сколько СССР потерял в Афганистане: офицер рассказал о потерях врага

Российская террористическая армия продолжает бросать в бой на Авдеевском направлении огромное количество личного состава. Враг не достигает каких-либо существенных территориальных успехов, но при этом несет огромные потери.

Видео дня

В течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сопоставимы с потерями СССР на войне в Афганистане. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, огромные потери Советского Союза на войне против Афганистана привели к его распаду. Цехоцкий уверен, что большие потери России в войне против Украины так само скажутся на будущем страны-террориста.

"Под самой Авдеевкой за 4 месяца, вдумайтесь только, погибло столько людей, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Только одна Авдеевка. После этого, как вы помните, Советский Союз развалился. Это же ожидает их Российскую Федерацию. Не может быть, чтобы это не сработало. Мы никогда этого не хотели и не думали, у нас было о чем думать. Но они сами на это пошли", – сказал Цехоцкий.

Также он объяснил, что бросать в бой большое количество пушечного мяса Москву заставляют выборы диктатора, которые запланированы на март 2024 года. При этом Цехоцкий добавил, что военному преступнику Владимиру Путину придется оправдываться за потери РФ в Украине, ведь гробы с погибшими продолжают в огромном количестве возвращаться в российские города и села.

"Их подталкивают выборы этого так называемого президента Путина. Их подталкивает то, что у них в стране начались экологические катастрофы, которые накапливались много лет. Сегодня Башкортостан, а за ним, я думаю, другие республики будут подниматься, потому что мешки и тела прибывают. Это не может не сказаться на том, что Путину нужно что-то делать, чтобы оправдать эти террористические действия, которые они совершают", – объяснил военный.

Напомним, Силы обороны Украины с начала российского вторжения 697 дней назад ликвидировали уже 376 030 личного состава армии РФ. Только во время боев за сутки 20 января защитники отминусовали 760 оккупантов.

Ранее в Вооруженных силах Украины показали один из самых больших штурмов Авдеевки, историческое сражение, которое произошло в октябре 2023 года. Противник бросил на поле боя такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что оккупанты продолжают совершать штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Причем путинские войска преимущественно используют артиллерийские средства и множество пехоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!