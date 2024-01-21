Воины ВСУ за сутки ликвидировали 760 оккупантов и 10 танков врага

Силы обороны Украины с начала российского вторжения 697 дней назад ликвидировали уже 376 030 личного состава армии РФ. Только во время боев за прошедшие сутки защитники отминусовали 760 оккупантов.

Видео дня

Также накануне наши воины уничтожили около полусотни единиц вооружения и военной техники вражеского войска. Данные о его потерях по состоянию на 21 января обновил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что бойцы сожгли еще 11 боевых бронированных машин (всего 11 466), 10 танков (6181), семь артиллерийских систем (8875) ВС РФ. Также были обезврежены одна РСЗО (968) и одно средство ПВО (655).

С неба защитники "приземлили" два российских беспилотника оперативно-тактического уровня (в общем 6936), на земле сожгли 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 862) и три – спецтехники (1392) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 1818 крылатых ракет, 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР уничтожили дорогой ЗРК "Тор" российской армии. Вражеский комплекс стоял на российско-украинской границе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!