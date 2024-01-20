Украинские разведчики уничтожили дорогостоящий российский ЗРК: видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили дорогостоящий российский зенитный ракетный комплекс. Точный ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом.

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Стоит отметить, что оккупанты пытались сбить украинской дрон ракетой из "Тора", но промазали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Вражеский зенитный ракетный комплекс на российско-украинской границе обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

После того, как цель была обнаружена, операторы ГУР МО Украины подняли в небо БПЛА Warmate 3.0 и отправились по предоставленным дружественным подразделением координатам.

Примечательно, что путинские террористы увидели украинский БПЛА и пытались сбить его ракетой, выпущенной из ЗРК "Тор". В итоге враг промазал, а выстрел этого зенитного ракетного комплекса стал последним.

Ударный БПЛА украинских разведчиков продолжил движение и в результате успешного огневого поражения вражеской цели РФ потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс.

Напомним, в сети распространились кадры, как на Авдеевском направлении украинские военные огнем из БМП Bradley уничтожили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Теперь стали известны имена воинов, которые обеспечили этот успех.

Ранее сообщалось, что операторы дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов и технику возле Степового на Авдеевском направлении. Ситуация там держится благодаря пехоте, а также FPV-дронам.

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