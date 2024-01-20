Украинская БМП Bradley эффектно уничтожила российский танк Т-90М 'Прорыв': стали известны имена героев. Фото и видео

Недавно в сети распространились кадры, как на Авдеевском направлении украинские военные огнем из БМП Bradley уничтожили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Теперь стали известны имена воинов, которые обеспечили этот успех.

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Вражеский танк возле Степового обезвредили двое военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Сергей (он на фото слева) и Александр. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале подразделения.

"Все видели видео, как БМП Брэдли разваливает российский танк Т-90М "Прорыв". Однако еще никто не видел, как выглядят эти воины эти стальными нервами и жаждой Победы", – сказано в подписи.

В бригаде отметили, что Сергей и Александр в гражданской жизни работали совсем на разных направлениях. Один из них по специальности был учителем, а другой занимался мототехникой.

"А сейчас – это мощная команда, сила которой заключается в синергии", – добавили в 47-й ОМБр.

В сети также появилась иллюстрация, посвященная этому эпизоду с "демилитаризацией" вражеского Т-90 с помощью Bradley.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов и технику возле Степового на Авдеевском направлении. Ситуация там держится благодаря пехоте, а также FPV-дронам.

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