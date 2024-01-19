'Россияне живут рядом с телами своих погибших': операторы дронов 47-й ОМБр рассказали, как уничтожают врага под Авдеевкой. Видео

Операторы дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сегодня уничтожают российских оккупантов и технику возле Степного на Авдеевском направлении. Ситуация там держится благодаря пехоте, а также FPV-дронам.

Видео дня

То, как каждый такой БПЛА отминусовывает по одному российскому танку и живую силу врага, показали пилоты "Жених" и "Сапсан" в материале проекта "Український Свідок". Защитники также рассказали, в чем россияне, к сожалению, имеют на этом направлении преимущество.

Боец 47-й ОМБр "Жених" в мирной жизни был режиссером монтажа, а его побратим "Сапсан" получал образование кинооператора, но оставил университет и пошел учиться управлять дронами. А теперь оба уничтожают врага под Авдеевкой.

"У нас есть разные бомбы под разные задачи. В основном это пехота, но время от времени выезжает вражеская бронетехника. Бывает, что одного FPV-дрона достаточно для уничтожения целого танка. Можно попасть под его башню даже старым советским зарядом для гранатомета. Сдетонирует боекомплект и танк поджарится", – рассказал "Жених".

Пилоты вспомнили, как однажды уничтожали российскую пехоту. По словам воинов, как-то во время боя их дрон начал падать и они направили его в сторону оккупантов, чтобы тех хотя бы посекло обломками.

Дрон приземлился мягко, потому боекомплект не сдетонировал. А затем защитники увидели через разведывательный беспилотник Mavic, как один из вражеских солдат ползает возле их FPV.

"В конце концов он на тот дрон наполз, и ему оторвало пол лица и обе руки", – констатировал "Жених".

"Сапсан" добавил, что Степное на Авдеевском направлении держится на украинской пехоте и FPV. Но прежде всего на ударных дронах. Однако россияне лучше умеют обходить средства радиоэлектронной борьбы ВСУ, изменять стандартные частоты на нестандартные.

"У них все это отлажено, а у нас нет. В начале полномасштабной войны мы задали темп. Но остались на месте и враг нас обогнал", – признал военный.

В то же время боевые побратимы говорят, что россияне живут рядом с телами своих погибших на позициях.

"В посадке лежит тип мертвый, в трусах и берцах. Мертвые лежат и воняют, а эти ***** живут рядом", – подчеркнул "Жених", глядя в монитор.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что ВСУ отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении, где враг пытается перерезать дороги и окружить город. По его словам, там армия РФ теряет сотни солдат и добивает раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!