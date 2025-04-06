Украинские силы ПВО за неделю сбили около 500 целей

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать большинство ракет и дронов, которыми российские террористы атакуют мирные города. В течение недели с 31 марта по 6 апреля противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 481 воздушную цель.

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Защитники сбивали крылатые, баллистические ракеты и БПЛА разных типов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, за неделю было уничтожено 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр" и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Кроме того, силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также защитники уничтожили сотни дронов разных типов. В частности, за 7 дней противовоздушная оборона ликвидировала 257 ударных дронов типа Shahed, 106 разведывательных БПЛА и еще 103 беспилотника других типов.

В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что за неделю авиацией было совершено около 100 самолетовылетов, в том числе более 50 на истребительное авиационное прикрытие и около 30 на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по позициям врага, применяя авиационные бомбы и ракеты разных типов. В результате были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 23 ракетами разных типов, в том числе и баллистикой. Из шести баллистических ракет силам ПВО удалось сбить только одну.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской ракетной атаки возникли пожары в трех районах, один человек погиб и трое пострадали. Также зафиксированы повреждения и разрушения в трех районах Киевщины.

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