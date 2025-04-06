По Киевщине прилетело пять баллистических ракет, одну сбили, – Игнат

В ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 23 ракетами разных типов, в том числе и баллистикой. Из шести баллистических ракет силам ПВО удалось сбить только одну.

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Остальные пять прилетели в Киевскую область. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, баллистика, которую не удалось сбить, попала по Киевщине.

"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", – заявил Игнат.

Он добавил, что благодаря помощи западных партнеров Украине удалось улучшить свою противовоздушную оборону. Однако эффективными в противодействии баллистическим угрозам из всех имеющихся у Сил обороны средств остаются лишь американские системы Patriot, которых на вооружении нашей армии не так много. И враг пытается этим воспользоваться.

"Враг модернизирует и баллистику. Видим, что при появлении у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты. Сбивание "Кинжалов" было, сбивание "Искандеров". Сейчас это делать сложнее, ведь враг все же модернизирует также баллистические ракеты. Конечно, Украина этой информацией делится с западными партнерами, для того чтобы и там уже эту информацию брали и тоже модернизировали, делали более эффективным западное оружие. Это касается и систем Patriot и систем IRIS-T, NASAMS, SAMP/T. Каждый раз мы повторяем, что по баллистике работает эффективно именно Patriot. Хотелось бы нам, чтобы и NASAMS, и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе. Но сейчас действительно только системы Patriot", – подчеркнул Игнат.

По словам представителя Командования ВС ВСУ, наблюдаются также перемены в подходах россиян к выбору типов ракет, которыми они пытаются наносить удары по Украине. Россияне все больше делают ставку именно на баллистику, сбить которую сложнее всего.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент именно баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет в процентном отношении меньше, а баллистических становится больше", – констатировал Игнат.

Напомним, в ночь на 6 апреля Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушных целей: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

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