Самое большое одномоментное убийство детей с февраля 2022 года: в ООН осудили российский удар 'Искандером' по Кривому Рогу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в воскресенье, 6 апреля, выразил потрясение в связи с ударом РФ по Кривому Рогу, вследствие которого погибли 18 человек, в том числе девять детей. Атака на неполнолетних, по его словам, стала самой смертоносной с начала полномасштабного вторжения и демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения.

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Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, группа от Управления ООН по правам человека в Украине посетила место удара в субботу, задокументировала ущерб и установила личности убитых детей.

Это "самый смертоносный единичный удар, нанесший вред детям", который Управление подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, говорится в заявлении на сайте управления.

"Это невообразимый ужас – девять детей погибли, большинство во время игры в парке, когда над ними разорвалось на осколки военное оружие. Один взрыв унес жизни 18 человек теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались возле детской площадки, ресторана и жилых домов", – заявил Фолькер Тюрк.

Он добавил, что применение Россией взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе – и без какого-либо явного военного присутствия – демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения.

Управление ООН по правам человека подтвердило личность каждого из убитых детей и продолжает собирать информацию для проверки оставшихся случаев, говорится в заявлении.

Также задокументированы повреждения, нанесенные сотнями осколков зданиям, качелям и горкам на детских площадках, деревьям и земле.

В то время как власти РФ утверждали, что целью была якобы военная группа, местные жители, представитель бизнес-ассоциации и персонал ресторана сообщили Управлению ООН по правам человека, что в ресторане незадолго до атаки проходил форум красоты и здоровья.

Все свидетели сообщили, что в ресторане или в этом районе на момент удара не было никакого военного присутствия, заявили в ООН.

"Международное гуманитарное право требует от сторон конфликта использовать средства или методы ведения боевых действий, которые в сложившихся обстоятельствах вряд ли приведут к нанесению ударов по военным и гражданским лицам без различия", – сказал Тюрк.

Он также напомнил о требовании принятия всех возможных мер предосторожности для минимизации ущерба гражданским лицам, в том числе путем проверки того, что цели удров являются не гражданскими, а военными объектами, и выбора тактики и оружия, которые позволят "избежать или, по крайней мере, свести к минимуму случайные потери среди гражданского населения".

Даже если бы у российских властей имелась информация о возможном присутствии военнослужащих, способ и обстоятельства нападения могли представлять собой неизбирательное нападение, сказал верховный комиссар ООН по правам человека.

Тюрк добавил, что неизбирательные нападения запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой нападения, направленные против мирных жителей, то могут представлять собой военные преступления.

Он призвал к незамедлительному, тщательному и независимому расследованию атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля РФ ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Ракета с кассетным зарядом попала в район плотной жилой застройки, недалеко от эпицентра атаки была детская площадка. Вследствие попадания погибли 18 человек, из них девять детей, 75 человек пострадали.

Воскресенье, 6 апреля, в Украине объявлено днем траура. В Кривом Роге дни скорби по погибшим – 7, 8 и 9 апреля.

Среди погибших детей – трехлетний Тимофей. По словам дедушки мальчика, его жена в момент удара уже возвращалась с внуком домой. Ребенок получил тяжелые ранения прямо возле подъезда.

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