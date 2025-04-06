Был единственным ребенком у родителей: дедушка рассказал о погибшем в Кривом Роге 3-летнем внуке

Дедушка погибшего 3-летнего Тимофея рассказал, что его жена уже возвращалась с внуком домой, когда Россия нанесла ракетный удар по жилому району в Кривом Роге 4 апреля. Ребенок получил тяжелые ранения прямо под подъездом.

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Тимофей был очень энергичным и умным мальчиком, изучал английский и любил космос. Об этом мужчина рассказал журналистам "Суспільне Дніпро" возле детской площадки, куда криворожцы приносят игрушки, цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших.

"Тимофей был энергичным. Он любил космос, ракеты, и все что связано с космосом. Уже и считал в три года на английском туда и обратно до десяти. Любил животных. Любил божьих коровок. Знал все планеты. Он отличал все планеты: как каждая называется, о каждой планете все знал", – со слезами на глазах поделился дедушка Виталий.

Мальчик был единственным ребенком у родителей. "Пропал смысл жизни, он был для меня самым дорогим человеком", – отметил дедушка.

По его словам, бабушка с мальчиком гуляли на площадке и уже успели дойти до подъезда, где собрались другие люди, где-то 6-7 человек, когда произошел удар.

"Его убило у подъезда. Бабушка в больнице, ей две операции сделали", – сказал мужчина, заметив, что все остальные погибли, как и его внук. При этом, как женщина выжила, никто не знает.

Напомним, что маленький Тимофей скончался в больнице. Он получил серьезные ранения во время ракетного удара РФ, а медики пытались реанимировать ребенка на месте трагедии. Однако мальчику навеки останется 3 года и 9 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара была детская площадка.

Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили действия РФ и в который раз напомнили, что страна-оккупантка не хочет мира. В России же удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле, там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

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