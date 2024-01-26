Возросло количество жертв удара РФ по Харькову 23 января: в больнице скончалась еще одна пострадавшая
В ночь на 26 января в больнице скончалась еще одна женщина, которая была ранена во время российского ракетного удара по Харькову 23 января. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти 61-летнюю харьковчанку.
О смерти пострадавшей сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Там также отметили, что в настоящее время количество жертв вражеской атаки возросло до 11 человек.
"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина. По состоянию на данный момент количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек", – говорится в сообщении.
Напомним, во время ракетной атаки РФ 23 января захватчики около 4 утра нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова. Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.
Пострадали десятки человек.
К концу первых суток разбора завалов многоэтажки, по которой попали захватчики, было известно о восьми жертвах России. На следующий день под завалами нашли еще два тела: погибли мужчина и женщина, проживавшие на первом этаже.
Кроме Харькова 23 января под ударом РФ оказался Киев: в результате атаки врага горели квартиры и авто, пострадали более 20 человек.
На Днепропетровщине 23 января удар пришелся на Павлоград: там погибла женщина, сообщалось также о раненом мужчине.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине.
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