Возросло количество жертв удара РФ по Харькову 23 января: в больнице скончалась еще одна пострадавшая

В ночь на 26 января в больнице скончалась еще одна женщина, которая была ранена во время российского ракетного удара по Харькову 23 января. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти 61-летнюю харьковчанку.

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О смерти пострадавшей сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Там также отметили, что в настоящее время количество жертв вражеской атаки возросло до 11 человек.

"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина. По состоянию на данный момент количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, во время ракетной атаки РФ 23 января захватчики около 4 утра нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова. Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Пострадали десятки человек.

К концу первых суток разбора завалов многоэтажки, по которой попали захватчики, было известно о восьми жертвах России. На следующий день под завалами нашли еще два тела: погибли мужчина и женщина, проживавшие на первом этаже.

Кроме Харькова 23 января под ударом РФ оказался Киев: в результате атаки врага горели квартиры и авто, пострадали более 20 человек.

На Днепропетровщине 23 января удар пришелся на Павлоград: там погибла женщина, сообщалось также о раненом мужчине.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине.