Под завалами нашли еще два тела: возросло количество жертв ракетного удара РФ по Харькову

В ходе поисково-спасательной операции на месте уничтоженной российской ракетой многоэтажки обнаружены тела еще двух жертв России. Деблокированы женщина и мужчина, жившие в доме, по которому ударили россияне 23 января.

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Всего в результате ракетной атаки, совершенной Россией накануне, погибли уже десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О том, что в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух погибших харьковчан, он сообщил в 13.56.

Спустя примерно 20 минут останки жертв вражеской атаки были деблокированы.

"Спасатели деблокировали тела жителей дома: 57-летнего мужчину и 56-летней женщины. По состоянию на данный момент количество погибших увеличилось до 10 человек", – отметил Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов добавил: обе жертвы России жили в разрушенной пятиэтажке на первом этаже.

Напомним, накануне утром Россия устроила новую атаку на Украину. Захватчики били по мирным украинским городам ракетами с Ту-95МС и баллистикой. Под вражеским ударом оказались Киев и пристоличная область, Сумщина и Харьков. И именно в этом восточном облцентре атака привела к тяжелым последствиям. Накануне вечером было известно о восьми жертвах атаки, среди которых – 8-летняя девочка и ее мама.

Ранения получили более 50 харьковчан.

Впрочем, спасатели продолжали поиски, ведь располагали информацией, что под завалами могут оставаться еще два человека. Они и были найдены мертвыми 24 января.