Оккупанты запустили ракеты по Львову, в городе были слышны взрывы: подробности

Российские войска утром 15 февраля атаковали ракетами Львовщину. Около 06:35 мощные взрывы прогремели во Львове.

Над отражением вражеского воздушного нападения работали силы ПВО. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не преподаем. Работает ПВО", – предупредил чиновник.

Мэр Львова также подчеркнул, что угроза ракетных ударов до сих пор сохраняется.

"Будьте по меньшей мере в коридоре!" – призвал он.

По данным Воздушных сил, в 06:38 российские ракеты находились на Львовщине и Хмельнитчине, их курс постоянно менялся. Через несколько минут вражескую ракетку заметили уже в пределах Львова.

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Как сообщал OBOZ.UA, на днях во Львовской области обезвредили российскую ракету Х-101. Силы ПВО сбили ее во время вражеской атаки 7 февраля, тогда боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала.

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