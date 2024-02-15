Оккупанты запустили ракеты по Харьковщине: раздались взрывы

В ночь на четверг, 15 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харьковской области. В регионе раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне Харків". На данный момент известно о двух взрывах. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете на Харьковщине, которая двигалась курсом на юг.

Мониторинговые каналы писали о выходах баллистических ракет по Харьковщине с территории Белгородской области РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 февраля, страна-агрессор Россия осуществила ракетный обстрел поселка Великий Бурлук на Харьковщине, есть погибшие и пострадавшие. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300.

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