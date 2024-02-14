Войска РФ ударили ракетами С-300 по Харьковщине: есть попадания в дома, под завалами люди

В среду, 14 февраля, страна-агрессор произвела ракетный обстрел поселка Большой Бурлук Харьковской области. Предварительно обстрел велся ракетами С-300.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов. Враг попал в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним.

"В 16:16 враг совершил ракетный обстрел. Пострадали семь местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", – сообщил Синегубов.

По словам чиновника, под завалами находятся люди. Спасатели оказывают всю необходимую помощь.

"Все профильные службы на месте. Информация обновляется", – резюмировал глава области.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 февраля, оккупант также обстрелял Николаевку в Донецкой области. Погибли две женщины.

Напомним, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины на дно пошел БДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль наклонился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!