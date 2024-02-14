Оккупанты обстреляли Николаевку в Донецкой области и убили двух женщин. Фото и видео

В среду, 14 февраля, российские оккупанты убили в Николаевке на Донетчине двух человек. Город попал под обстрел днем около 14 часов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также уточнил, что под обстрелом оказался жилой дом.

"По состоянию на данный момент нам известно погибли две местные жительницы. Им было 62 и 74 года. Кроме того, один человек получил ранения", – отметил чиновник.

Напомним, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины на дно пошел ВДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль наклонился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

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