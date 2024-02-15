Россия утром запустила по Украине 26 ракет: силы ПВО сбили 13, среди которых 'Калибры' и 'Искандер-М'

Защитники неба Украине утром 15 февраля частично отбили массированную ракетную атаку России, которую та осуществила с применением "Калибров" и баллистики. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 из 26 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В ряде регионов произошли попадания по объектам инфраструктуры, взрывной волной повредило дома, несколько человек пострадали.

Установлено, что оккупанты атаковали Украину 26 ракетами разных типов, а именно:

– 12 крылатыми воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95МС (район Энгельса, РФ);

– шестью баллистическими "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. РФ);

– четырьмя управляемыми авиационными Х-59 (временно оккупированная Запорожская обл., Курская обл. РФ);

– двумя крылатыми "Калибрами" (Новороссийск, РФ);

– двумя зенитными управляемыми С-300 (Белгородская обл. РФ).

"Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов: восемь Х-101/Х-555/Х-55; одну "Искандер-М"/KN-23, два "Калибра", две Х-59" , – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за день до этого в ОК "Юг" предупреждали, что Россия готовится к массированной атаке по Украине. Ведь наблюдалась интенсивная деятельность российской грузовой авиации, выполнявшей маршрутный рейс из Тегерана (Иран) в Москву, которая могла свидетельствовать о перевозке специфического военного груза.

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