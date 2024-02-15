РФ готовится к массированной атаке: Гуменюк предупредила об угрозе обстрела

Российские оккупационные войска готовятся к массированной атаке по территории Украины. Сейчас враг накапливает ресурсы, чтобы осуществить свой замысел.

При этом конкретная дата массированного обстрела неизвестна. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятнее всего, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку", - сказала она.

Гуменюк отметила, что в последние дни наблюдалась интенсивная деятельность грузовой авиации, выполнявшая маршрутный рейс из Тегерана в Москву, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как готовых дроновых устройств, так и запчастей, предназначенных для их изготовления на территории России.

Она пояснила, что сам факт такой активности, как правило, предшествует увеличению числа атак с использованием большего количества "Шахедов".

По ее словам, противник продолжает накопление определенных ресурсов, и для подготовки массированной атаки ему нужно не менее 10 дней. Продолжительность интервала между российскими атаками также зависит от нашей активности, направленной на враждебные аэродромы и местоположения личного состава и техники.

Гуменюк подчеркнула, что наша деятельность, в частности, удары по ИДК "Цезарь Куников", повлияет на планы противника и может изменить их.

При этом даже во время паузы между массированными ракетными атаками оккупанты продолжают наносить точечные ракетные удары.

Как сообщал OBOZ.UA: Утром 14 февраля в Ялте, Алупке и Мисхоре в оккупированном Крыму услышали взрывы. В сети сообщили об атаке на корабль Черноморского флота РФ, над морем летали вражеские вертолеты, к "утопающему" на помощь подошло еще одно судно.

В ГУР и ВСУ подтвердили поражение корабля "Цезарь Куников" проекта 775. По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили с помощью надводных дронов.

Предварительно сообщалось, что экипажу БДК "Цезарь Куников" спастись не удалось. В ГУР показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

– В Кремле затруднились ответить пропагандистам, почему РФ теряет корабли. Секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "ориентироваться" на заявления минобороны РФ.

– В сети обратили внимание на нюанс: именно 14 февраля, 1943 года, умер герой СССР Цезарь Куников, в честь которого и был назван ВДК.

– Известно, что "Цезарь Куников" отличился еще во время российской агрессии в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

– Сеть "взорвалась" шутками и мемами после потери Россией "Цезаря Куникова" в День всех влюбленных.

– В управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ рассказали, что из строя выведено уже около трети ЧФ РФ. Утоплено или существенно повреждено 24 судна и одна подлодка (не считая "Цезаря Куникова"). Всего на вооружении Черноморского флота было 74 военных судна.

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