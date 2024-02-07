Украина под вражеским обстрелом: в Харькове есть попадание баллистики, в Киевской области сработало ПВО. Все детали

Ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины прогремели взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты.

Громко было, в частности, в Харькове. Там местные власти сообщили о четырех взрывах и "прилетах" в Слободском районе.

Также россияне направили ракеты в Киевскую область. По данным мониторинговых каналов, в области работает ПВО. Также раздались взрывы.

Харьков

В Харькове прогремели взрывы после 6:00. Россия ударила по областному центру баллистическими ракетами. Мэр Игорь Терехов в Telegram призвал горожан быть осторожными.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывов было по меньшей мере четыре. Он призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя.

Синегубов сообщил, что предварительно зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

По состоянию на 6.47 ракеты Х-22 зафиксировали над территорией Харьковской области. Местных жителей призвали не покидать укрытие.

Напомним, минувшей ночью оккупанты нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области и попали по гостинице. В результате обстрела погиб двухмесячный мальчик, еще три женщины получили ранения. Его мама – в больнице в тяжелом состоянии.

Двумя ударами С-300 оккупанты разрушили трехэтажный отель. Также повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, киоски, два админпомещения и, по меньшей мере, пять гражданских авто.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 января Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Харьков – в городе есть прилет в гражданскую инфраструктуру. В то же время по поселку Большой Бурлук россияне били КАБами – из-за попадания в больницу пострадали четыре человека.

– 30 января войска РФ атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, попадание в район жилой застройки. В результате атаки пострадали четыре человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

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