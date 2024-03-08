Среди российских пилотов начались 'дискуссии': Олещук рассказал об отработке по самолетам РФ

Войска России после потери самолетов продолжают атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами (КАБ), но ударов стало значительно меньше. Оккупанты боятся подлетать слишком близко, а среди российских летчиков уже начались "дискуссии" относительно решений их командования.

Об этом 8 марта рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что расчеты зенитных ракетных войск ежедневно охотятся на вражеские истребители.

"Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" – сообщил Олещук.

Командующий ВС добавил, что враг продолжает атаковать наши позиции КАБами, но подлетать слишком близко уже не решается.

После значительных потерь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35 количество авиаударов КАБами существенно снизилось. А самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

"По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства – посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", – рассказал Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт заявил, что сообщения об уничтожении российских боевых самолетов говорит о том, что РФ теряет их в 20 раз быстрее, чем может их заменить.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что командование РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей. Враг снизил активность применения КАБ, но все же удары осуществляются.

– В ISW констатировали, что недавние потери оккупантами самолетов привели к значительному снижению активности РФ на востоке Украины, однако неясно, как долго продлится такой "страх" у летчиков страны-агрессора. По мнению аналитиков, Россия будет и дальше жертвовать самолетами, чтобы поддержать с воздуха свое наступление.

– В группировке войск "Таврия" рассказали, что поражение самолетов России повлияло на ее возможности атаковать. В течение последних двух-трех недель количество авиаударов сократилось в полтора-два раза.

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