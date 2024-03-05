В результате 'самолетопада' количество авиаударов армии РФ сократилось в полтора-два раза – ОСГВ 'Таврия'

С начала февраля украинские военные стали чаще уничтожать российские боевые самолеты, в частности истребители Су-34 и Су-35. Это повлияло на возможности врага атаковать позиции наших Сил обороны и населенные пункты – в течение последних двух-трех недель количество авиаударов со стороны оккупантов сократилось в полтора-два раза.

Об этом во вторник, 5 марта, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Причиной этого может быть именно активное уничтожение российских "сушек".

"Есть основания утверждать, что в результате "сушкопада" количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза", – говорит Лиховой.

По его словам, сейчас у противника есть меньше возможностей для применения управляемых авиабомб (КАБов) для поддержки своего наступления. Соответственно, на земле армия РФ имеет меньше возможностей для эффективных штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ отметили, что командование армии РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!