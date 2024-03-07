Украина сбивает российские самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия их производит, – делегат Британии в ОБСЕ

Ситуация на поле боя в Украине в целом остается статической, однако Силы обороны страны продолжают наносить России большие потери. В частности, уничтожение военных самолетов оккупантов – значительный провал для военных усилий РФ, учитывая, что из-за санкций Москва едва производит чуть более нескольких десятков самолетов в год.

Об этом сказал старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене, передает Укринформ. Он отметил, что сообщения о сбитии Украиной российских военных самолетов говорит о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить.

Оккот напомнил, что за 13 дней воины Сил обороны Украины сбили 12 российских самолетов типа Су, а также ценный для россиян самолет-разведчик А-50У.

"В то время как ситуация на земле остается в целом статической, Украина продолжает наносить значительные потери российским силам вторжения, сбив еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 около Авдеевки и Мариуполя", – подчеркнул военный советник британской миссии при ОБСЕ.

Он также сказал, что Великобритания будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы "гарантировать, что незаконная агрессия России не победила".

Ранее в Воздушных силах ВСУ отметили, что командование оккупационной российской армии делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

В американском институте изучения войны (ISW) также указали, что недавние потери Россией самолетов привели к значительному снижению ее активности на востоке Украины, однако неясно, как долго продлится такой "страх" у летчиков оккупантов. Аналитики не исключили, что РФ будет и дальше жертвовать самолетами, чтобы поддержать с воздуха наступление своих войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОСГВ "Таврия" сказали, что сбитие самолетов оккупантов, повлияло на их возможности врага атаковать позиции наших ВСУ и населенные пункты. В течение последних двух-трех недель количество авиаударов со стороны россиян сократилось в полтора-два раза.

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