"Благодарен каждому": Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного и демобилизацию срочников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил именно ту должность, которую хотел, – в дипломатической сфере. Кроме того, глава государства подписал еще два важных указа: о награждении государственными наградами 520 военнослужащих и об увольнении в запас срочников.

Итоги дня украинский лидер подвел в традиционном обращении к украинцам. В частности, он подтвердил, что согласовал кандидатуру Залужного на должность Посла Украины в Великобритании.

"Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", – отметил Зеленский.

Что касается увольнения срочников – президент подчеркнул, что по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач.

"И с апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт по службе в Силах обороны. Благодарен каждому", – подчеркнул глава государства.

Также президент сообщил, что провел совещание с руководителем Службы внешней разведки по поводу текущих угроз и некоторых чувствительных направлений нашей международной работы. Также Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.

"Я поблагодарил за ощутимое лидерство Британии в поддержке безопасности Украины, в усилении нашей обороны и общих возможностей мира защищаться от российской агрессии. Сегодня обсудили наше дальнейшее взаимодействие. Приоритеты очевидны: ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия. Поставки и совместное производство", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, президент сообщил, что вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям погибших Героев.

"Это уже наша новая традиция особого уважения для каждого воина, чья храбрость стала образцовой. Я хочу поблагодарить сейчас всех наших людей в приграничных с Россией областях – Сумщина, Черниговщина, Харьковщина. Всем, кто защищает эти наши регионы от ДРГ и вражеских обстрелов, кто спасает людей. Это очень важно, и мы это очень ценим. Каждого и каждую, кто делает все, чтобы нормальная жизнь сохранялась", – сообщил украинский лидер.

Также Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате российской атаки на Сумы 7 марта.

"Российское государство обязательно ответит за это зло. Наши воины обеспечат ответственность террористов", – заверил президент.

В конце Зеленский приветствовал завершение процедур вступления Швеции в НАТО.

"Когда безопасность одной страны гарантируется и когда эта страна способна по-настоящему укрепить общую безопасность, каждый выигрывает. Это правило работает неизменно на протяжении всего времени существования НАТО. И я верю, будет работать и дальше", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память погибших 2 марта одесситов. Трагедия произошла в результате попадания российского БпЛА "Шахед" в девятиэтажку.

– 6 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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