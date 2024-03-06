Россия атаковала Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции: президент Украины отреагировал. Видео

Утром 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела погибшие и раненые.

Удар прокомментировал сам Зеленский это во время визита в Одессу. "Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, все детали не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", – сказал он.

Президент добавил, что для защиты Украины необходимо усиление ПВО.

"Это военные, гражданские, международные гости – этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия действует. Это говорит о том, что нам прежде всего нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.

Премьер Греции также прокомментировал удар по Одессе.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь и какой вред понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", – рассказал Мицотакис.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, во время нее раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Мицотакис прибыл в Украину утром 6 марта с неанонсированным визитом. Он приехал в Одессу, где провел встречу с Зеленским.

Ранее спецпредставитель Греции в Украине Спирос Лампридис заявил, что Афины рассматривают возможность увеличить военную помощь Киеву.

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