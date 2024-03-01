"Мы поставляем все, что можем": Греция планирует увеличить военную помощь Украине

Греция рассматривает возможность увеличить военную поддержку Украины. Представитель Афин заявил, что его страна поставляет Киеву "все, что мы можем, и все, что нас попросили поставлять, до того уровня, насколько мы могли".

Соответствующее заявление в интервью "Голос Америки" сделал специальный представитель Греции в Украине Спирос Лампридис. Он поддержал нашу страну и заверил, что Афины "будут на правильном пути столько, сколько потребуется".

"В нашей истории мы знаем, что значит быть оккупированным, когда ставят под вопрос суверенитет, независимость и территориальную целостность", – отметил Лампридис.

Что касается поставок оружия для Сил обороны, то подробности конфиденциальны.

"Но между друзьями нет секретов – мы поставляем Украине все, что мы можем, и все, что нас попросили поставлять, до того уровня, насколько мы могли. Но мы продолжаем выполнять свой долг", – заверил дипломат.

Афины начали помогать нашей стране еще до того, как получили одобрение от США на покупку собственным Воздушным силам истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов.

"То, что мы получили [от США], на самом деле не имеет отношения к этому. Мы начали оказывать помощь задолго до того, как у нас была любая договоренность относительно истребителей F-35 от Соединенных Штатов. Это одностороннее действие Греции. Украина отстаивает свою независимость и суверенитет. Мы думали, что нам нужно дать все, что мы можем, конечно, не ставя под угрозу нашу собственную национальную оборону. Это мы и делаем. Мы рассматриваем возможность увеличить наши вклады в этой сфере", – заявил Лампридис.

Как писал OBOZ.UA, ранее спикер Греческого правительства Павлос Маринакис сообщил, что его государство не намерено передавать Вооруженным силам Украины ракеты ПВО для ЗРК С-300. "Даже не было намерения, чтобы Греция рисковала оборонной техникой страны", – сказал он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!