Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского 'Шахеда' в жилой дом. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память погибших 2 марта одесситов. Трагедия произошла в результате попадания российского БпЛА "Шахед" в девятиэтажку.

Об этом сообщает Офис президента. Владимир Зеленский пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов.

Люди рассказали президенту о своих переживаниях во время вражеской атаки. Также они поблагодарили всех служб и местных властей, которые спасли людей и сейчас оказывают необходимую помощь.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

"Мы понимаем, что это большая боль, прежде всего для тех, кто потерял близких", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, все соответствующие службы выполняли свои обязанности, помогали, боролись за жизнь наших людей. Президент отметил важность обеспечения всем необходимым тех, кто потерял жилье.

"О квартирах, потерях документов - с этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос", – подчеркнул президент.

Отмечается, что разрушенный подъезд не подлежит восстановлению и должен быть демонтирован с укреплением держательных конструкций остального дома. Заявления на получение компенсации по программе "Восстановление" подали владельцы 12 уничтоженных квартир, шесть – в процессе оформления заявок и сбора документов.

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года в результате очередной атаки Российской Федерации с использованием дронов-камикадзе на Одессу было полностью разрушено 18 квартир и повреждено 36 квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского, 134. В результате удара погибли 12 человек, среди которых - 5 детей. Еще девять человек были травмированы. Поисково-спасательная операция была завершена 3 марта. Спасены пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, среди жертв теракта – трое детей: мальчики 3 года и 4 месяца, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком обнаружили под завалами утром 3 марта.