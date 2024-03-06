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Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского "Шахеда" в жилой дом. Фото и видео

Анна Павлова
War
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Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского 'Шахеда' в жилой дом. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память погибших 2 марта одесситов. Трагедия произошла в результате попадания российского БпЛА "Шахед" в девятиэтажку.

Об этом сообщает Офис президента. Владимир Зеленский пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов.

Люди рассказали президенту о своих переживаниях во время вражеской атаки. Также они поблагодарили всех служб и местных властей, которые спасли людей и сейчас оказывают необходимую помощь.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

"Мы понимаем, что это большая боль, прежде всего для тех, кто потерял близких", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского "Шахеда" в жилой дом. Фото и видео

По его словам, все соответствующие службы выполняли свои обязанности, помогали, боролись за жизнь наших людей. Президент отметил важность обеспечения всем необходимым тех, кто потерял жилье.

"О квартирах, потерях документов - с этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос", – подчеркнул президент.

Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского "Шахеда" в жилой дом. Фото и видео

Отмечается, что разрушенный подъезд не подлежит восстановлению и должен быть демонтирован с укреплением держательных конструкций остального дома. Заявления на получение компенсации по программе "Восстановление" подали владельцы 12 уничтоженных квартир, шесть – в процессе оформления заявок и сбора документов.

Зеленский с премьером Греции в Одессе почтили память погибших в результате попадания российского "Шахеда" в жилой дом. Фото и видео

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года в результате очередной атаки Российской Федерации с использованием дронов-камикадзе на Одессу было полностью разрушено 18 квартир и повреждено 36 квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского, 134. В результате удара погибли 12 человек, среди которых - 5 детей. Еще девять человек были травмированы. Поисково-спасательная операция была завершена 3 марта. Спасены пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, среди жертв теракта – трое детей: мальчики 3 года и 4 месяца, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком обнаружили под завалами утром 3 марта.

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