Россия для удара по дому в Одессе могла использовать термобарическое оружие: Коваленко указал на нюансы

Российский теракт в Одессе с ударом дроном-камикадзе по многоэтажному дому привел к существенным разрушениям и трагическим последствиям. Масштабы разрушений жилого дома позволяют сделать предположение, что оккупанты могли использовать в дроне термобарическую боевую часть.

Если эта версия подтвердится, можно будет говорить о том, что россияне вышли на совсем другой уровень террора против гражданского населения. Об этом в эфире OBOZTV заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российский фейк о том, что к разрушению дома якобы привела работа ПВО, очень просто развенчивается. На месте теракта были обнаружены элементы дрона-камикадзе Shahed-136. Кроме того, есть видеодоказательства того, что БПЛА был направлен непосредственно в дом.

Также Коваленко подчеркнул, что окончательные выводы следует делать после результатов официальной экспертизы. Но даже на данном этапе можно констатировать, что мощность взрыва была достаточно велика как для дрона-камикадзе Shahed-136.

"В принципе, у Shahed-136 мощная боевая часть, как для дрона-камикадзе. Но чтобы полностью был разрушен подъезд… Если обратить внимание на то, как была распределена в городе взрывная волна после попадания, какой она формы, и как были разрушены элементы конструкции самого здания, бетонной конструкции, то лично у меня складывается мысль, что это была использована термобарическая боевая часть", – сказал Коваленко.

Кроме того, он объяснил, что обычная боевая часть Shahed-136 весом в 30-40 кг не дает таких результатов, если только речь не идет о термобарическом снаряде. Коваленко подчеркнул, что если эта версия подтвердится, то можно говорить о том, что оккупанты вышли на совсем другой уровень террора против гражданского населения.

"Они давно пытались улучшить свойства боевой части дронов-камикадзе, они дополняли, например, обломочными элементами, и не только чтобы было больше осколочного эффекта во время взрыва. Но саму мощность боевой части можно увеличивать только меняя ее химический состав. И вот именно термобарические смеси, они самые мощные после ядерного оружия. Если мы говорим, например, об эквиваленте 40 килограммов тринититропугола или гиксагена, то термобарическая смесь, она все равно будет значительно мощнее", – объяснил Коваленко.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них. В Одессе в результате падения "Шахеда" на жилую многоэтажку был полностью разрушен подъезд.

Ранее сообщалось, что в результате российского теракта погибла многодетная семья военных. Мужа с женой и одним ребенком спасатели обнаружили под завалами. Тела еще двух их детей нашли позже.

Как сообщал OBOZ.UA, среди жертв теракта – трое детей: мальчики 3 лет и 4 месяцев, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком нашли под завалами утром 3 марта.