Российские оккупанты готовят Крым к "ударам возмездия": какие меры предприняли и чем пугают местных жителей

Находящийся под российской оккупацией Крымский полуостров сегодня лихорадит. Сотрудники спецслужб страны-агрессора усилили активность по розыску "украинских диверсантов", а военные продолжают выстраивать возле Керченского моста эшелонированную оборону – опасаясь новых атак.

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Подробнее о мерах, которые предприняли оккупанты, – в материале OBOZ.UA.

Сакральный мост

Керченский (или Крымский) мост имеет особое, сакральное значение для российского диктатора и является стратегически важным для армии РФ, так как связывает оккупированный полуостров, превращенный в большую военную базу, с территорией РФ.

Например, летом было получено подтверждение, что армия страны-агрессора после перерыва возобновила снабжение топлива по железной дороге, которая идет по мосту.

Таким образом Керченский мост несомненно является законной целью для Сил обороны Украины, о чем неоднократно заявляли официальные лица. В августе представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что уже разработан план уничтожения моста и возвращения Крыма. Что в свою очередь вызвало в российском информпространстве настоящую бурю.

А учитывая предыдущие успешные "инциденты" (именно так называет российская пропаганда удары по мосту) и возросшие угрозы, сейчас оккупантами принимаются усиленные меры по предотвращению атак – причем как с воздуха, так и с моря.

По данным спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, российские военные используют для защиты Керченского моста все имеющиеся у них системы противовоздушной обороны.

"Враг использует все существующие системы ПВО. Не уверен в "ТОРах", но мы видим, что они используют дальнего радиуса действия и ближнего. Это системы типа "С-300", "С-400" и даже "С-500", и, конечно, "Панцирь", – рассказал Плетенчук.

В мае Россия начала строить и надводную защиту Керченского моста - эшелонированную систему боновых заграждений, чтобы защититься от атак украинских морских дронов. В июне по данным со спутника стало ясно, что оккупанты установили вторую линию боновых заграждений из 21 баржи и стали монтировать пирсы, самый длинный из которых – около 190 метров.

В начале сентября появилось фотоподтверждение, что возле Керченского моста Россия обустраивает сеть заборов из металлических решеток, которые должны защищать бетонные опоры от подводных и надводных атак морских дронов. Возле моста также устанавливается антидроновая защита с помощью боновых заграждений и цепи уже из 33 барж, оставляя узкий судоходный проход под аркой. Также там засекли тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи".

Сейчас в Керченском проливе продолжаются работы и по установке металлических свай, которые забивают в морское дно параллельно мосту.

Кроме того, в акватории пролива зафиксировано дежурство боевых катеров разного класса, а также накрытые маскировочными сетками системы ПВО вблизи пирсов-заборов.

В ожидании "сюрпризов"

О том, что новую атаку по Керченскому мосту "ждут со дня на день", рассказал OBOZ.UA житель оккупированного полуострова Евгений (имя изменено).

"Особенно нервничают россияне после получения информации об активности британских или американских стратегических самолетов-разведчиков, которые наблюдают за Крымом. Сразу же в Z-пабликах появляются предупреждения о возможных ударах, которые завуалированно называют "провокациями"", – рассказал он.

При этом, по его словам, речь не обязательно об ударах по Керченскому мосту, но и по другим (военным) объектам российских оккупантов на полуострове.

Евгений говорит, что очень показательным и унизительным для россиян стал вывод Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

"Раньше, еще в 2022 году, Ковитиди ("сенатор" от Крыма) убеждала всех, что Керченский мост является самым защищенным в мире, но все мы увидели, что это не так. Сейчас эту тему оседлал гауляйтер Аксенов, продолжая вещать о "безопасности" – а это еще один звоночек. Вокруг российского Черноморского флота тоже было множество мифов, однако "внезапно" его корабли стали с фейерверками уходить на дно и остатки флота в итоге вывели на Новороссийскую военно-морскую базу. Адекватные крымчане не верят словам оккупантов, а те, что продались России, сейчас трясутся от страха. И те, и другие уверены в неизбежности возмездия", – поделился житель Керчи.

Собеседники OBOZ.UA из нескольких населенных пунктов оккупированного полуострова говорят, что в последнее время заметно выросла активность ФСБ.

"Представители российской спецслужбы сейчас проводят "профилактические беседы" с руководством и сотрудниками местных компаний. К моей сестре на работу тоже приходили, предупреждали об опасности вербовки украинской военной разведкой и СБУ, а также запугивали последствиями – вплоть до того, что обещали устроить террор близким родственникам "предателя". Также рассказывали о том, что любой собеседник из Украины – это враг, который к тому же может быть и разведчиком", – рассказал нам житель Симферополя.

По словам крымчан сейчас очень чувствуется нервозность российских захватчиков. Несмотря на их уверения, что "Россия тут навсегда", их поступки говорят о другом. В частности, из Крыма продолжается выезд семей российских военных, которые между собой обсуждали, что "осень будет очень горячей". Что же, время покажет.