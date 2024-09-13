'Ежи' в море, ПВО и РЭБ-ловушки: в сети раскрыли, как оккупанты пытаются защитить Крымский мост

Российская оккупационная армия пытается защитить Крымский мост от уничтожения. Для сохранения главной логистической артерии на захваченный полуостров враг прибегает к различным методам.

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Россияне не только увеличивают количество систем противовоздушной обороны и РЭБ вокруг моста, но и строят прямо в море своеобразные "заборы". Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Ранее появилось информация, что российские оккупанты построили семь пирсов, забили сваи и устанавливают между ними заграждения из металлической решетки, которые, очевидно, должны защищать бетонные опоры Крымского моста от морских дронов. Сейчас работы по установке защитных сооружения продолжаются.

Также враг выстроил на подходе к мосту линию из трех десятков барж, тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи". На острове Тузла путинские войска установили системы противовоздушной обороны. В частности, там обнаружили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а на северном берегу Тузлы базируется модифицированный "Панцирь-С1М".

На другой стороне острова оккупанты разместили угловые отражатели, которые усиливают работу систем радиоэлектронной борьбы. Металлические многогранники выполняют роль ложных целей для ракет и дронов.

В то же время вокруг Крымского моста захватчики проводят постоянное патрулирование. Для этого привлекаются боевые катера разных классов. В порту временно оккупированной Керчи находятся от 8 до 12 плавсредств береговой охраны ФСБ.

Напомним, враг стягивает все имеющиеся средства противовоздушной обороны на Крымский мост. Захватчики на украинском полуострове и в оккупированной части Запорожской области сильно зависят от Керченского моста, так как поставляют через него горючее и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный россиянами Керченский мост во временно захваченном страной-агрессором Крыму нуждается в экстренном ремонте. В результате атак Сил обороны Украины конструкция получила значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что украинские военные имеют план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Андрей Юсов отметил, что хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

– Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".