'ГУР умеет удивить информпространство': Зеленский интересно высказался по поводу судьбы Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".

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Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве 27 августа, отвечая на вопрос OBOZ.UA. С журналистами он общался в рамках Форума "Украина-2024. Независимость".

Корреспондент OBOZ.UA напомнила Зеленскому о заявлении главы ГУР Кирилла Буданова, что Крымский мост "рано или поздно" будет уничтожен. И попросила президента хоть намекнуть, когда именно незаконное сооружение может прекратить свое существование.

Выслушав вопрос, глава государства рассмеялся.

"ГУР умеет удивить информационное пространство. Так и есть. Я так думаю: если мы хотим, чтобы что-то произошло, рано или поздно, надо чтобы оно произошло, а потом сказать об этом", – отметил Зеленский.

Напомним, в ходе пресс-конференции президент также заявил, что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины.

Этот план, по словам Зеленского, уже готов. В сентябре его представят президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам в его преемники, демократке Камале Гаррис и республиканцу Дональду Трампу.