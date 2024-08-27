Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины, – Зеленский

В Киеве 27 августа проходит форум "Украина-2024. Независимость". В рамках мероприятия началась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности, глава государства прокомментировал операцию Украины в Курской области. Пресс-конференцию транслирует YouTube-канал Офиса президента.

Так, Зеленский заверил, что нет никакой связи между операцией на Курщине и переговорами в Катаре. На них, по данным западных СМИ, Украина и Россия при посредничестве Катара должны договориться об отказе от ударов по энергетическим объектам.

"Не связанные абсолютно вещи – Курская операция и переговоры в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция с Саммитом мира, со вторым? Да. Ибо Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", – отметил президент.

Зеленский добавил, что действия ВСУ в Курской области РФ "имели и имеют совершенно другие цели, чем встреча с коллегами по энергетике".

"Энергетика очень важна. Но важно закончить войну. И Курская операция – один из этапов этого процесса", – подчеркнул глава государства.

Также президент заверил, что упомянутая встреча в Катаре не была сорвана, а состоялась в формате онлайн.

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