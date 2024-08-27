'Продолжаем продвигаться вперед': Сырский рассказал об успехах на Курщине и объяснил, повлияло ли это на ситуацию у Покровска

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области. Бойцы ВСУ продвигаются вперед и имеют определенные успехи.

В свою очередь российское военное командование стягивает на Курщину резервы, надеясь сдержать продвижение украинских войск. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на Форуме с участием руководства страны.

По словам Сырского, российская оккупационная армия ежедневно обстреливала приграничные территории Украины с Курской области, вследствие чего наша страна несла потери среди мирного населения. Также противник сосредотачивал на этом направлении значительное количество войск и планировал наступление.

Поэтому для прекращения обстрелов и срыва планов врага по наступлению на Украину было принято решение начать наступательную операцию на Курском направлении.

"Мы продолжаем продвигаться вперед, наносить ощутимых потерь российским войскам в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении в плен взято 594 служащих ВС РФ", – сказал Сырский.

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Также Сырский подчеркнул, что одной из задач операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника, в первую очередь с Покровского и Кураховского направления. Бойцы ВСУ эту задачу успешно выполнили, ведь враг перебросил на Курщину около 30 тыс. военнослужащих и продолжает стягивать туда резервы.

В то же время главнокомандующий ВСУ заявил, что несмотря на переброску сил в Курскую область враг сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Ежедневно на этом участке фронта происходит более 50 боевых столкновений.

Также Сырский сообщил, что на Покровском направлении враг использует свое преимущество в живой силе и технике, активно применяя артиллерию и авиацию. Однако основные наступательные действия ведутся штурмовыми группами.

"Враг продвигается очень дорогой ценой, Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить его продвижение. Ежедневно на этом направлении наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Активно ведутся работы по инженерному оснащению наших рубежей. Несмотря на всю сложность, ситуация находится под нашим контролем", – сказал Сырский.

Напомним, страна-агрессор Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну отправлять не будут.

Ранее в ISW сообщили, что Россия перебрасывает силы с менее приоритетных участков линии фронта в Украине на Курщину. В частности, враг отправляет подкрепление в этот российский регион из Запорожской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, The Washington Post писал, что удар войск Украины по российской обороне в Курской области во время первого вторжения на территорию РФ после Второй мировой войны обнажил иллюзорные красные линии Кремля и показал пассивную и приглушенную реакцию Путина. Такая реакция резко контрастирует с его риторикой в начале полномасштабной войны против Украины.

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