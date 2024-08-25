Операция ВСУ на Курщине разоблачила воинственный блеф Путина – The Washington Post

Удар войск Украины по российской обороне в Курской области в ходе первого вторжения на территорию РФ со времен Второй мировой войны обнажил иллюзорные "красные линии" Кремля и показал пассивную и приглушенную реакцию диктатора Владимира Путина. Такая реакция резко контрастирует с его риторикой в начале полномасштабной войны против Украины.

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Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post, опубликованной 24 августа. "Молниеносное вторжение Киева в Курск на западе России в этом месяце пересекло самую красную из всех красных линий – прямое наземное нападение на Россию – однако реакция Путина до сих пор была поразительно пассивной и приглушенной, что резко контрастирует с его риторикой в начале войны", – говорится в материале.

Так, в первый день вторжения 24 февраля 2022 года Путин предупредил, что любая страна, которая станет на пути РФ, якобы столкнется с последствиями, невиданными "за всю свою историю", и эта угроза, очевидно, касалась стран, которые могут вооружить Украину.

Впоследствии, в сентябре 2022 года Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности России, Москва "безусловно, использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы защитить Россию и ее народ".

"Это не блеф", – уверял глава Кремля и добавилял, что россияне "могут быть уверены", что территориальная РФ, ее независимость и свобода "будут обеспечены, я еще раз подчеркиваю это, всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении", сделав четкий отсыл на ядерное оружие страны-агрессора.

Однако нынешний прорыв Украины на Курщине "разоблачил военные недостатки РФ и обнажил иллюзорные красные линии Москвы", говорится в статье.

Теперь некоторые на Западе подвергают сомнению стратегию США в отношении Украины: "медленные, выверенные поставки оружия в Украину, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, которая, по мнению критиков, перечеркнула шансы Киева вытеснить Россию и привела к войне на истощение с массовыми жертвами".

Как пишет газета, Украина неоднократно пересекала воображаемые "красные линии" РФ. В частности, потопление российского флагмана "Москва", подрыв Крымского моста в 2022 году, атаки дронов на Кремль и Москву в 2023 году, убийства пропагандистов на территории РФ и нападения на стратегические авиабазы РФ.

Кроме того, западная техника, используемая ВСУ, тоже когда-то была "красными линиями".

По мнению многих аналитиков, политика США относительно военной помощи Украине должна была стать ярким примером, но она осталась робкой, говорится в материале.

Неназванный российский академик, говоривший на условиях анонимности и имеющий тесные связи с высокопоставленными дипломатами РФ, заявил, что руководство России "очень серьезно" относится к использованию американского и западного оружия в глубине РФ, но неясно, было ли принято решение о том, как реагировать на это.

Власти страны-агрессора пытаются прицменьшить значение украинского вторжения и провал своего военного руководства, пишет The Washington Post.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW пришли к выводу, что для Кремля важнее продолжать наступление на украинской Донетчине, чем остановить вторжение ВСУ в Курской области РФ. Враг сосредоточилася на Покровском и Торецком направлениях, а на Курщину переброшены десантники с запада Запорожской области и некоторые подразделения с севера Харьковщины.

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