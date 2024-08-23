ISW: Путин не собирается отказываться от наступления на Донетчине ради остановки ВСУ в Курской области

Для руководства страны-агрессора РФ важнее продолжать наступать в Донецкой области. Ожидается, что они и дальше будут концентрироваться на Донетчине вместо того, чтобы остановить вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). "ISW продолжает оценивать, что президент РФ Владимир Путин и российские военные, вероятно, будут продолжать отдавать предпочтение российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях", – пишут аналитики.

В ответ на действия Украины в Курской области российское военное командование перебросило туда минимум один полк десантников с запада Запорожской области, а также некоторые подразделения с севера Харьковской области.

В ISW пришли к выводу, что это было сделано с целью стабилизации линии фронта и улучшения контроля над российскими призывниками, участвующими в боях в регионе.

"Эти районы не считаются приоритетными для российских военных. Мы не видели переброски частей из-под Покровска. Потому что Москва намерена продолжать продвигаться вперед, чтобы решить как можно больше территориальных задач в Донецкой области. И она не собирается менять приоритеты, чтобы быстро отразить украинское вторжение в Курске", – говорит Каролина Герд из Института изучения войны.

Анализ ISW свидетельствует, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Курском направлении, постепенно продвигаясь по всему выступлению в Курской области России, несмотря на сильное сопротивление российских войск. Украинские войска добились успехов в нескольких населенных пунктах, в частности в Комаровке, Семеновке, Левшинке и Русской Конопельке.

Как сообщал OBOZ.UA, операция Сил обороны в Курской области РФ заставила Москву перебрасывать в этот российский регион отдельные подразделения с украинского фронта. В настоящее время массовый переброс войск не фиксируется, однако в общей сложности с передовой на территории Украины выведено более 5 тысяч российских захватчиков.

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