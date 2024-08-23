Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Курском направлении, постепенно продвигаясь по всему выступлению в Курской области России, несмотря на сильное сопротивление российских войск. Украинские войска добились успехов в нескольких населенных пунктах, в частности в Комаровке, Семеновке, Левшинке и Российской Конопельке.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Геолокационные кадры от 22 августа свидетельствуют также о незначительном продвижении украинских сил в южной части Российской Конопельки, восточнее Суджи.

Российские источники сообщают об интенсивных боях и попытках отразить украинские атаки в районах Нечаева, Глушково, Коренево, Судже и Белово. Также есть сообщение о попытке украинских сил провести разведку боем вблизи Забрамы в Брянской области, которую, по их словам, российские войска якобы отразили.

Российские военкоры утверждают, что подразделения "Дикой дивизии Донбасса", включая батальоны "Арбат", "Пятнашка" и "Сармат", якобы вернули контроль над находящимся к северу от Суджи Нечаевым. В то же время, по их словам, украинские силы продолжают активные боевые действия в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белово в Курской области.

В целом ситуация на Курском направлении остается напряженной, с интенсивными боевыми действиями и взаимными атаками.

Ранее сообщалось, что советник губернатора Курской области Роман Алехин призвал жителей города Рыльск эвакуироваться. Он напомнил о том, что соседние Суджа, Коренево, Глушково и другие уже контролируются Вооруженными силами Украины.

Как известно, Россия массово отправляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где идет операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочники на войну не будут попадать.

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