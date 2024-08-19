Путин пытается закрыть пробелы в Курской области срочниками – FT

Страна-агрессор Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну отправлять не будут.

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Об этом говорится в материале издания Financial Times. Представитель российской общественной организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать мобилизации и участия в войне против Украины, говорит, что люди напуганы.

"Люди в ужасе. Мы завалены просьбами и еле успеваем. Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют со всей России", – сказал FT Иван Чувилаев.

По его словам, в России призывников заставляют подписывать контракты, а документы подделывают, чтобы выглядело так, будто они служат давно. Ведь, по российским законам, срочников могут направить в зону боевых действий только тогда, когда они прослужили более 4 месяцев и имеют специальные навыки.

"Но закон можно легко нарушить", – написали журналисты, добавив, что Путин неоднократно заявлял, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий.

Издание пишет, что Путин не желает перебрасывать на Курщину значительные ресурсы из разных направлений на фронте в Украине. Диктатор надеется сдержать продвижение ВСУ преимущественно срочниками.

"Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочников. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь", – сказал российский военный аналитик Юрий Федоров.

По его словам, различные контингенты, которые Россия собрала в Курской области, не имели опыта совместных действий и не имели времени учиться. Также, по мнению Федорова, даже после прибытия подкрепления на прошлой неделе российских сил в регионе оставалось значительно меньше, чем украинских, хотя Россия имеет поддержку с воздуха.

Внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин утверждает, что у РФ есть 300 тысяч человек срочников, которые являются едва ли не единственным значительным резервом, доступным Кремлю.

Как сообщал OBOZ.UA, проведение Силами обороны Украины Курской операции стало не только полной неожиданностью для Кремля, но и показало невозможность для него контролировать даже собственную границу. И несмотря на то, что немало российских срочников уже попало в плен, сейчас новые их партии насильно отправляют из разных уголков РФ в приграничье – наплевав уже и на собственное законодательство.

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