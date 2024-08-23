В Курской области призвали эвакуироваться еще из одного города: пугают 'нацистами' и сатанинскими ритуалами

Советник губернатора Курской области Роман Алехин призвал жителей города Рыльска эвакуироваться. Он напомнил о том, что соседние Суджа, Коренево, Глушково и другие уже контролируются Вооруженными силами Украины.

Видео дня

Алехин считает, что пока "эвакуироваться можно безопасно", нужно это сделать. И как бы там ни было, это безопаснее, чем "дождаться прихода укронацистов".

"Земляки, не ждите до последнего. Жизнь ваша и ваших родственников дороже жизни собачки. Уже хватит доказательств преступлений укронацистов. Они реально ведут себя как немецкие фашисты и расстреливают мирных ради забавы, а кто – ради кровавых сатанинских ритуалов", – пытается убедить людей Алехин.

"Я понимаю мужиков, которые хотят остаться, но нужно вывезти хотя бы женщин, детей и стариков", – добавляет он.

В начале 2024 года в Рильске проживало около 15 000 человек.

Советник губернатора называет себя "военкором", то есть занимается военной пропагандой в РФ. Правда, последние его обращения к жителям Курской области не соответствуют официальной линии Кремля и военному руководству России. Именно поэтому к его убеждениям люди не прислушиваются.

"Товарищи, когда уже будет реальная информация о происходящем? Военные уверяют, что отбили атаку, прогнали ВСУ. А по факту уже 120 тыс беженцев и зона эвакуации только растет. Кому верить?" – спрашивают у Алехина.

"И сколько еще будем слушать о красных линиях, спро удные дни, что враг будет разбит. Донбасс разбит, теперь приграничье. Помогли так помогли", – отмечают другие.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции в Курской области России президент Владимир Зеленский посетил Сумщину, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. По словам главы государства, под Курском взят под контроль еще один населенный пункт и захвачены новые пленные.

Как известно, Россия массово отправляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где идет операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочники на войну не будут попадать.

Тем временем российские власти запустили сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед внутренней аудиторией своих военных целей. А именно объяснение, почему путинская армия отдает приоритет наступлениям на Донбассе в Украине, а не срочному выдворению украинских войск из Курщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!