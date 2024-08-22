'Под контролем Украины еще один населенный пункт': Зеленский посетил приграничье Сумщины и рассказал об успехах ВСУ на Курщине. Видео

Президент Владимир Зеленский 22 августа на фоне наступления украинских военных на Курщине посетил приграничье Сумщины, где провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. По словам главы государства, в Курской области взят под контроль еще один населенный пункт и захвачены новые пленные.

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О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Он также обнародовал видео с совещания.

"Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации", – рассказал президент.

По словам Зеленского, Сырский доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, по самым жестким направлениям фронта.

Также главком сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", – информировал Зеленьский.

Владимир Артюх в свою очередь доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции.

В частности, наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

"Отдельное внимание – координации действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", – заявил глава государства.

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