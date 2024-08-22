В Брянской области пожаловались на попытку прорыва границы ВСУ: говорят, что был бой

Российские власти заявили о попытке прорыва украинских военных через границу в Брянской области вечером 21 августа. Там говорят, что между ними якобы завязался бой.

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Об этом сообщают российские СМИ. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в Климовском районе российские силы якобы столкнулись с диверсионно-разведывательной группой, пытавшейся проникнуть на территорию России.

После столкновения россияне якобы сумели отразить атаку и "остановить украинских военных".

РосСМИ утверждают, что бой якобы произошел у поселка Забрама. Российскую сторону представляли восемь пограничников и десять бойцов чеченского спецназа "Ахмат", в то время как "украинская группа" насчитывала не менее 20 военных.

В то же время российский военкор Юрий Котенок поставил под сомнение официальную версию событий. Он утверждает, что прорыв пыталась совершить не просто ДРГ, а усиленная ротно-тактическая группа, поддержанная несколькими бронемашинами. Котенок предполагает, что российские власти намеренно занижают масштаб угрозы, чтобы успокоить граждан и руководство в Кремле.

Напомним, в Брянской области России в ночь на 27 июля противовоздушная оборона оккупантов якобы сбила десятки украинских беспилотников. Воздушная тревога в области и взрывы в воздухе продолжались больше часа.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз россияне в Брянске жаловались на массированную ночную атаку дронов 23 июня. Как и сейчас, тогда Богомаз утверждал, что якобы было уничтожено 25 БПЛА, а в минобороны заявили о 30 дронах.

А 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения вражескому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ". О взрывах заявлял даже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, паром атаковали дроны, есть погибший и раненые.

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