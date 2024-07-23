Повредили последний железнодорожный паром россиян в регионе: в Генштабе подтвердили удар по порту 'Кавказ'. Фото

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения вражескому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ". Оккупанты использовали его для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

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Об этом говорится в Telegram Генштаба. Отмечается, что указанный паром – третий и последний, который РФ имела в указанном регионе.

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