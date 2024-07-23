Поражена позиция дивизиона ЗРК и район стоянки истребителей: появились спутниковые фото последствий атаки на аэродром 'Морозовск'

В ночь на 22 июля на аэродроме в Морозовске Ростовской области прогремели взрывы и начался пожар. На территории вражеского объекта был поражен дивизион зенитного ракетного комплекса.

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Также под атакой оказался район стоянки истребителей. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные в Telegram-канале Sternenko.

По предварительным данным, российский аэродром атаковали беспилотные летательные аппараты. После взрывов над военным объектом поднялся огромный столб черного дыма.

Спустя сутки в сети появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют об удачном поражении аэродрома. В частности, под огневым поражением оказалась позиция дивизиона ЗРК С-300/400.

Кроме того, БПЛА атаковали район стоянки самолета Су-34. Однако пока неизвестно, был ли там истребитель в момент удара дронами. Также дроны поразили склад горюче-смазочных материалов и взлетно-посадочную полосу.

Стоит отметить, что в Морозовске Ростовской области базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. По предварительным данным, на аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Напомним, дроны совершили атаку на аэродром в Морозовске Ростовской области ночью 22 июля. В результате на территории военного объекта произошел пожар. Над аэродромом поднялся огромный столб черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Предварительно, поражен железнодорожный паром.