Дроны атаковали военный аэродром в Морозовске: произошел пожар. Фото

В ночь на 22 июля дроны совершили атаку на аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате на территории военного объекта произошел пожар.

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Над аэродромом поднялся огромный столб черного дыма. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Очевидцы подтвердили, что ночью 22 июля военный аэродрома российских оккупантов оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. При этом в РФ никаких официальных заявлений по этому поводу не было.

"БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области. Там начался пожар, но других подробностей на данный момент нет", – говорится в сообщении.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев выдал, что в небе над регионом ночью якобы было уничтожено 47 БПЛА. Чиновник утверждает, что в результате падения обломков "горит трава".

"В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", – сообщил чиновник.

Стоит отметить, что в Морозовске Ростовской области базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. По предварительным данным, на аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Напомним, в городе Туапсе Краснодарского края после серии взрывов 22 июля заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы и повреждения "из-за обломков". Ночью в городе прозвучало минимум пять громких звуков и местные предположили, что речь идет о налете БПЛА. На утро это подтвердили российские власти, добавляя, что атак было две.

Ранее сообшалось, что в Курской области страны-агрессора России вечером 15 июля произошло очередное ЧП. На этот раз россияне пожаловались на пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Российские пропагандистские заявили, что БПЛА украинских военных якобы сбросил взрывное устройство на территорию завода в населенном пункте Коренево.