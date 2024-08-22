В ISW оценили ход боев на Курщине: у ВСУ есть новые продвижения, войска Путина пытаются дать отпор. Карта

Украинские военнослужащие продолжают выполнение операции в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. В течение 21 августа бойцы ВСУ вели наступление по всему Курскому выступу и добились дополнительных успехов.

В свою очередь российские оккупанты пытаются дать отпор и вывести свои подразделения из окружения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За прошедшие сутки Силы специальных операций Украины нанесли удары по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе. Украинские войска могли использовать HIMARS для ударов по понтонным мостам, а также авиационные планирующие бомбы малого диаметра.

Также бойцы ВСУ, вероятно, продвинулись в поселок Вишневки (к югу от Коренево и в 14 км от международной границы). Российские пропагандисты жалуются, что украинское подразделение численностью до взвода атаковало из Вишневки в направлении Комаровки (к юго-западу от Коренево и в 12 км от международной границы). Также украинские силы провели механизированную атаку численностью до взвода в направлении Коренево.

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Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, указывают на то, что украинские силы занимают позиции в лесных районах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы). Кроме того, украинские войска продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские войска в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы).

Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что украинские войска продвинулись в южную часть Русской Конопельки (к востоку от Суджи и в 12 км от международной границы).

Напомним, российские власти запустили сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед внутренней аудиторией своих военных целей. А именно, объяснениям, почему путинская армия отдает приоритет наступлениям на Донбассе в Украине, а не немедленному выдворению украинских войск из Курщины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают успешно выполнять поставленные задачи на территории Курской области. Бойцы ВСУ продвигаются на разных направлениях, нанося большие потери врагу и пополняя обменный фонд. В свою очередь, россияне продолжают истерить и ищут виновного в молниеносном прорыве границы.

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