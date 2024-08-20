Операция ВСУ в Курской области продолжается: где продвигаются украинские военные и почему у россиян истерика. Карты

Украинские военнослужащие продолжают успешно выполнять поставленные задачи на территории Курской области. Бойцы ВСУ продвигаются на разных направлениях, нанося большие потери врагу и пополняя обменный фонд.

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В свою очередь, россияне продолжают истерить и ищут виновного в молниеносном прорыве границы. OBOZ.UA выяснял, где продвигаются украинские военные и какие населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Украинские воины продолжают двигаться вглубь территории РФ

На сегодняшний день уже в четырех районах в Курской области идут боевые действия. Речь идет о Суджанском, Кореневском, Беловском и Глушковском районах.

Операция ВСУ на Курщине началась с Суджанского района вдоль трассы Р-200, которая ведет на Курск. Украинские войска закрепились в районном центре, а также взяли под контроль другие населенные пункты в районе. В частности, юго-восточнее Суджи бойцы ВСУ продвигались в направлении населенных пунктов Плехово и Борки.

На север от Суджи украинские войска двигаются в направлении города Льгов. По предварительным данным, на этом участке ВСУ закрепились в районе населенного пункта Малая Локня. Кроме того, боевые действия были зафиксированы в 12 км на север от этого села, в районе населенного пункта Каучук.

Северо-западнее Вооруженные силы Украины зашли в поселок Коренево, расположенный на трассе Суджа – Рыльск. Следовательно, боевые действия передвинулись существенно ближе к административному центру Рыльского района.

Недавно украинские войска активизировались в 50 км на северо-запад от Суджи. В Глушковском районе ВСУ с помощью авиации удалось существенно усложнить логистику российских оккупантов.

Уничтожение мостов и "Глушковский котел"

Аналитики уверены, что украинские военнослужащие близятся к стратегическому успеху на реке Сейм на севере Глушковского района. Благодаря уничтожению мостов до трех тысяч российских оккупантов могут оказаться в окружении.

В проекте "Хочу жить" фактически подтвердили, что тысячи оккупантов оказались в "Глушковском котле". Там отметили, что после уничтожения мостов через реку Сейм путинские войска отрезаны от путей снабжения.

"Пути отхода перерезаны. Вы не сможете ни нормально эвакуировать раненых, ни получать в достаточном количестве БК и провизию. Ваше бездарное и трусливое командование, боясь гнева Путина, будет до последнего лгать наверх, оттягивая вашу эвакуацию из котла. Они будут тянуть время за счет жизней простых солдат. Ваших жизней. Из сложившейся ситуации у вас есть один разумный выход – сохранить свою жизнь и сдаться в плен. Сотни ваших сослуживцев сделали правильный выбор и теперь без риска погибнуть ожидают возвращения домой по обмену", – говорится в сообщении.

По словам аналитика BILD Юлиана Репке, ВСУ уже заняли села Снагость и Апанасовка, сократив расстояние до реки Сейм до 5 километров. Также продвижение украинских войск усиливает давление на российскую армию, которая пытается удержать оборону, создавая понтонные переправы и воздушный мост, а также защищая единственный проход на востоке.

Россия вынуждена перебрасывать подкрепление на Курщину

Еще одним важным результатом операции ВСУ в Курской области является переброска оккупантов с других участков фронта. Теперь Кремль вынужден отправлять в Курскую область отдельные подразделения и технику. В настоящее время массовая переброска войск не фиксируется, однако в целом с передовой на территории Украины выведено более 5 тысяч российских захватчиков.

После начала Курской операции массовой переброски российских оккупационных войск с востока Украины не наблюдается. Однако враг все-таки вынужден перемещать часть сил с других направлений, в том числе из Харьковской области.

Военно-политическое руководство РФ пытается заткнуть дыры в личном составе на Курщине за счет солдат срочной службы, многие из которых уже попали в плен. При этом граждан страны-террориста России призвали смириться с тем, что срочников отправляют воевать в Курскую область.

Также россиянам посоветовали не жаловаться на отсутствие выплат, а подписывать контракты с министерством обороны, чтобы получить больше денег за участие в боевых действиях. В то же время в минобороны РФ заявили, что люди, не желающие воевать, не нужны России.

Граждане РФ истерят и ищут козла отпущения

С первых часов операции ВСУ в Курской области россияне устроили истерику и удивились, почему украинским воинам удалось прорвать границу. Граждане РФ пожаловались, что власть никак не защитила приграничные населенные пункты, несмотря на то, что для строительства фортификаций на Курщине были выделены миллиарды рублей.

Однако депутат Госдумы Андрей Гурулев придумал причину провала армии РФ в Курской области. По его словам, группировка прикрытия границы не имела своих средств разведки. Такие объяснения и оправдания не понравились россиянам, и в пропагандистских пабликах продолжилась волна истерии. Россияне жалуются, что ни диктатор Путин, ни минобороны РФ не понесут ответственность за прорыв границы, но отправляют срочников на смерть.

Напомним, украинская авиация продолжает принимать активное участие в операции на территории Курской области. Накануне Воздушные силы ВСУ нанесли удар по вражескому подземному пункту.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Россия массово отправляет срочников едва ли не из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция ВСУ. Пытаясь сдержать наступление, Путин в очередной раз нарушил свои обещания и столкнулся с недовольством.

Однако примечательно, что матери этих россиян не просят Кремль вовсе не отправлять сыновей на войну в Украину или на приграничье Курщины. Они в большинстве своем требуют признать срочников "ветеранами" и дать им денег.

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