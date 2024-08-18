Появилось видео, как ВСУ уничтожили уже второй мост в Курской области

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

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Эффектные кадры командующий опубликовал в Telegram. Он поблагодарил украинских пилотов за профессионализм и результат.

"Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий", – отметил Олещук.

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