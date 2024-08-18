Операция Украины в Курской области не приведет к победе в войне, но усилит давление на Путина – ISW

Операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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Также боевые действия на территории РФ вынуждают оккупантов передислоцировать силы из других мест на фронте и усложняют логистику. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские официальные лица публично заявили, что Киев не заинтересован в удержании территории в Курской области в долгосрочной перспективе и стремится отчасти защитить себя от российских ударов. Операция ВСУ в Курской области уже создала оперативное и стратегическое давление захватчиков. Последующие фазы боевых действий в России, вероятно, создадут еще большее давление на диктатора Владимира Путина.

Россия перебросила резервы в Курскую область, которые она намеревалась привлечь для проведения наступательных операций на востоке Украины в ближайшие месяцы. Передислокация российских войск и выделение элементов оперативных резервов позволили российским войскам замедлить изначально быстрые украинские успехи в Курской области и начать сдерживать масштабы продвижения.

Эксперты подчеркнули, что сдерживание является лишь первой и, вероятно, наименее ресурсоемкой фазой российского ответа в Курской области. Путин и Кремль почти наверняка попытаются вернуть себе территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, поскольку операция станет стратегическим ударом по Кремлю.

Украинская операция в Курской области также заставила Путина принять решение о долгосрочных стратегических потребностях защиты тысячекилометровой международной границы с северо-востоком Украины. Путин, вероятно, прикажет российскому военному командованию рассмотреть потребности в живой силе и материальных средствах для защиты международной границы. Российским военным придется рассмотреть потребности в живой силе и материальных средствах для защиты международной границы в рамках своего плана кампании по всему театру военных действий, что наложит долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты. Он получил несколько докладов от главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского, который отчитывался о ходе операции.

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