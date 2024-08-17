Операция Сил обороны в Курской области продолжается по плану, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты. Сегодня он получил несколько докладов от Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского, отчитывавшегося о ходе операции.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения в субботу, 17 августа. По его словам, сейчас украинские силы активно укрепляют свои позиции.

"Сегодня было уже несколько докладов Главкома Сырского. Всегда первостепенное внимание – фронтовым направлениям. Сегодня же генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция идет именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции", – сказал президент.

Он подчеркнул, что плацдарм украинского присутствия в регионе становится все сильнее благодаря усилиям солдат, сержантов и командиров.

Президент выразил благодарность всем военным, способствующим успеху этой операции. Он также поблагодарил подразделения, пополняющие обменный фонд новыми российскими военными пленными. Это важная часть процесса, которая приближает освобождение находящихся в плену украинских военных и гражданских лиц.

Зеленский отметил важность возвращения каждого украинца домой и выразил благодарность всем, кто помогает в этом процессе.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из русского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ 17 августа заявили, что их воины продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW в свою очередь указали, что Силы обороны накануне продвинулись юго-восточнее Суджи и сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ. В то же время ВСУ разрушили, вероятно, два моста через реку Сейм.

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