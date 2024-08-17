Украинские десантники уверенно продвигаются вперед на Курщине: видео ожесточенных боев

Украинские защитники продолжают активно вести боевые действия в Курской области. В частности, там работают черновицкие десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Воины наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут в плен вражеских солдат, пополняя наш обменный фонд. Видео работы десантников опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Каждый день наши защитники уверенно продвигаются вперед, демонстрируя решительность в борьбе с оккупантами и приближая нашу победу.

Ранее Джеймс Ставридис заявил, что операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области России является "ошеломляющим поворотом" в полномасштабной войне страны-агрессора против нашего государства. Украинцы "приносят домой россиянам" последствия атаки российского диктатора Путина, а также показывают, что могут превзойти своего противника.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они должны признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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